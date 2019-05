Razer lancia i nuovi auricolari in-ear a doppio driver Hammerhead Duo

Razer ha annunciato i suoi nuovi auricolari chiamati Hammerhead Duo, che disporranno anche di una versione compatibile con Nintendo Switch e arriveranno nel secondo trimestre del 2019.

Nel comunicato stampa ufficiale, si legge: "Razer Hammerhead Duo prende il nome dai doppi driver custom-tuned presenti in ogni auricolare. La tecnologia Dual Driver permette loro di operare in simbiosi, offrendo un suono perfettamente bilanciato, con i bassi profondi del Dynamic Driver e i dettagli ad alta frequenza del Balanced Armature Driver. Rispetto al driver singolo, quelli doppi creano una separazione più netta del suono e producono un audio chiaro e potente, privo di distorsioni, offrendo un’esperienza nitida e precisa per l’intrattenimento TV o musicale 'on the go'".

Razer afferma anche che gli auricolari sono "compatibili con smartphone, PC, Mac, console e altro ancora". La risposta in frequenza degli auricolari va da 20 Hz a 20 KHz, mentre l'impedenza è di 32 ohm +- 15%. La sensibilità è invece di 112 +- 3dB (Max SPL), la potenza d'ingresso è di 10 mW/20 mW e i driver sono dinamici con armatura bilanciata. La connettività prevede un cavo jack dalla lunghezza di circa 1,2 metri, mentre il peso degli auricolari è di circa 17 grammi.

I Razer Hammerhead Duo dispongono anche di un microfono unidirezionale integrato con risposta in frequenza di 100 Hz - 10 KHz. La sensibilità è di -40 +-3dB. Non mancano anche dei pulsanti con cui è possibile gestire il volume, le chiamate e il microfono. Gli auricolari Razer Hammerhead Duo sono disponibili in due versioni: tra cui una compatibile anche con Nintendo Switch. Entrambe le versioni degli auricolari arriveranno sul mercato internazionale nel Q2 2019, ma il modello base è già disponibile su Razer.com (quello per Nintendo Switch arriverà nella prima settimana di giugno). Il prezzo è fissato a 59,99 euro per entrambi i modelli. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Razer.

Rimanendo in casa Razer, vi ricordiamo che la società californiana produrrà un tostapane.