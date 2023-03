Razer ha lanciato un tappetino per mouse di vetro, ed è bellissimo

Fino a qualche anno fa l'obiettivo era scappare quanto più lontano possibile dalle superfici di vetro per giocare. Razer, oggi, ci propone invece l'esatto opposto: un tappetino specificatamente pensato per il gaming fatto di vetro temperato. Ma in che senso?

Il nuovo Razer Atlas è disponibile sia in versione nera che bianca, a un prezzo sul sito ufficiale di 119,99 euro. Si tratta di un rettangolo di 450 x 400 mm realizzato in vetro temperato con una finitura liscia opaca e logo in alto a destra microinciso.

L'Atlas è un prodotto assolutamente premium, che restituisce alla vista una superficie traslucida, molto interessante soprattutto in tandem con mouse del medesimo colore e un pizzico di riflessi colorati in un classico setup da gaming. Lo spessore è ovviamente più generoso della media ma neanche esagerato, pari a 5 mm. Non sono previsti perimetri illuminati con tecnologia Razer Chroma e questo potrebbe ampliare la platea degli utenti interessati al prodotto. La base, invece, ha una finitura antiscivolo per assicurarlo alla superficie del tavolo.

Se quella dei tappetini è un'industria che è andata insolitamente in alto soprattutto in termini di prezzo più che di innovazione, probabilmente la scelta di Razer è una delle più coraggiose degli ultimi anni, a un prezzo neanche troppo elevato per quello che propone. Bisognerà vedere, a questo punto, se tutti i sensori saranno in grado di tracciare i movimenti in maniera dignitosa oppure no.

Ricordiamo che a gennaio Razer è stata protagonista al CES 2023 con prodotti non sempre rivoluzionari ma sicuramente innovativi, come la webcam Kiyo Pro Ultra con un enorme sensore Sony e Razer Edge, la console handheld pensata per il cloud gaming.