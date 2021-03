Razer, le mascherine RGB mostrate al CES 2021 saranno presto acquistabili

Vi ricordate di loro? Presentate al CES 2021 come concept non destinato alla vendita, le mascherine da gaming, se così possono definirsi, Razer Project Hazel con illuminazione RGB potrebbero seriamente sbarcare sul mercato.

Costituite da un guscio esterno resistente ad acqua e graffi, le mascherine Project Hazel di Razer sono un vero concentrato di tecnologia e limitarsi all'illuminazione Razer Chroma sarebbe oltremodo riduttivo.

Parliamo di respiratori attivi, alimentati a batteria, removibili e ricaricabili, con certificazione N95, per non parlare dell'amplificatore vocale per rendere più chiara la nostra voce agli interlocutori e infine la retroilluminazione interna, per permettere al nostro volto di essere riconoscibile anche al buio.

Razer è anche riuscita a rendere il tutto estremamente confortevole, grazie ai rivestimenti appositamente studiati e ai lacci regolabili in ampiezza.

"Stavamo pensando, questo è un concept e sarà rilevante quando le vaccinazioni e tutto sarà stato implementato", queste le parole del CEO di Razer Min-Liang Tan in un'intervista a Yahoo Finance, il quale ha poi ribadito che "Procederemo per renderlo una realtà e spediremo la maschera smart".

Ricordiamo infine che Razer si è dimostrata estremamente attiva nella lotta al Coronavirus sin dagli esordi della pandemia, riconvertendo alcune delle sue fabbriche per la produzione di mascherine monouso da donare alla popolazione di Singapore.