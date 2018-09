Razer Nommo Pro è ora disponibile in Italia da 499,99 Euro

Razer, il popolare marchio d'elettronica e gaming, annuncia oggi la disponibilità italiana del Nommo Pro, il sistema di speaker 2.1 certificato THX ed annunciato ufficialmente al Consumer Electronic Show 2018 di Las Vegas ad inizio anno.

Certificato THX, il sistema include due tweeter indipendenti in seta montati su altoparlanti rivestiti in Kevlar Dupont con driver da 3 pollici, nonché un subwoofer cilindrico indipendente da 7 pollici sono alcune delle caratteristiche principali del sistema. Completa il tutto un control pod per la regolazione di volume e potenza, mentre la personalizzazione di audio dei bassi, equalizzatore e illuminazione viene gestita tramite l'app Razer Synapse o Nommo Pro.

Nommo Pro offre un audio posizionale 2.1 immersivo e di alta qualità che consente ai gamer di localizzare con precisione ogni fattore ambientale durante le fasi di gioco.

Il sistema fornisce anche un’ampia gamma di tecnologia di suono virtuale Dolby personalizzabile per gaming, cinema e intrattenimento musicale sui PC. Un’esperienza audio di assoluta potenza con suoni profondi e immersivi, mentre i segnali sonori in-game sono chiari grazie all’amplificazione delle frequenze più elevate garantita dai tweeter individuali.

Nommo Pro è disponibile già da oggi su Razer.com al prezzo consigliato al pubblico di 499,99 Euro. Per maggiori informazioni vi reinviamo alla pagina prodotto, attraverso questo indirizzo.