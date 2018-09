Razer Phone 2: emerge online il primo presunto render uffiiciale

Dopo le recenti immagini apparse online e la conferma che il dispositivo verrà annunciato ufficialmente il prossimo 10 ottobre, continuano i leak legati al nuoco smartphone da gaming Razer Phone 2. Questa volta, è emerso il primo presunto render ufficiale (alta risoluzione), che potete vedere qui sotto.

L'immagine in questione sembra confermare le precedenti indiscrezioni, con una dual camera posteriore con sviluppo orizzontale e un design simile a quanto già visto con la prima iterazione del dispositivo. Trovate la nostra recensione dell'originale Razer Phone seguendo questo link.

Vi ricordiamo che i rumor descrivono un Razer Phone 2 montante 8GB di RAM, sistema operativo Android 8.1 Oreo e processore Qualcomm octa-core (probabilmente Snapdragon 845). Insomma, si tratterebbe di un "leggero aggiornamento" dell'originale Razer Phone, che montava 8GB di RAM e una CPU Snapdragon 835. Inoltre, si parla anche di una batteria che supera i 4000 mAh e di un display 16:9 con risoluzione QHD e refresh rate 120 Hz.

Non ci resta che attendere il prossimo 10 ottobre per saperne di più. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo di tenervi informati in merito. Stay tuned!

Nel frattempo, vi invitiamo a prendere visione degli altri render apparsi online qualche giorno fa. Trovate tutto in questa news.