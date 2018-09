Razer Phone 2 in arrivo il 10 Ottobre, il giorno dopo i Pixel 3 di Google

Dopo i leak degli scorsi giorni, è finalmente arrivata l'ufficialità. Razer in queste ore sta spedendo gli inviti alla stampa internazionale in vista dell'evento che terrà il prossimo 10 Ottobre, che con ogni probabilità sarà dedicato al nuovo Razer Phone 2.

Chiaramente nell'invito, che vi proponiamo come sempre in calce, non sono presenti molte indicazioni sul Razer Phone, ma il claim "flagship // gaming" è più di una conferma.

A rafforzare l'ipotesi ci ha pensato un rapporto finanziario pubblicato lo scorso mese da Razer, in cui la compagnia aveva rivelato di essere al lavoro sul successore del Razer Phone, che ha registrato un ottimo riscontro tra gli appassionati di gaming da mobile.

La data del 10 Ottobre come fatto notare da molti non è in alcun modo casuale, visto che arriva il giorno dopo il keynote di Google nel corso del quale il motore di ricerca dovrebbe svelare la nuova gamma di Pixel, mentre l'11 Ottobre tocca a Samsung con il keynote dedicato ai Galaxy di cui vi abbiamo parlato ieri.

Ottobre sarà quindi un mese molto ricco per il settore tecnologico. E' infatti in programma anche un evento Microsoft incentrato sui Surface ed il lancio del nuovo Huawei Mate 20 Pro, senza dimenticare il possibile lancio del nuovo OnePlus 6T.