Razer Phone 2 passa da GeekBench: le probabili caratteristiche tecniche

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato su queste pagine delle prime conferme in merito all'esistenza di Razer Phone 2. Ebbene, sembra proprio che la società californiana voglia fare sul serio, visto che il dispositivo in questione è già passato per il database della popolare piattaforma di benchmark GeekBench.

In particolare, il test in questione descrive un Razer Phone 2 dotato di 8GB di RAM, sistema operativo Android 8.1 Oreo e processore Qualcomm octa-core (probabilmente Snapdragon 845). Si tratterebbe di un "leggero aggiornamento" dell'originale Razer Phone, che montava 8GB di RAM e una CPU Snapdragon 835. Non abbiamo ulteriori informazioni in merito, ma i colleghi di Gizmochina parlano di una batteria che supera i 4000 mAh.

Stando a dati emersi recentemente, il primo Razer Phone ha venduto molto bene, generando 16,5 milioni di dollari di entrate, con almeno 23.000 unità, in base al prezzo di lancio di 700 dollari. Tuttavia, non possiamo saperlo con certezza visto che ci sono stati anche sconti, quindi il numero potrebbe essere leggermente più alto.

Per ulteriori informazioni legate al dispositivo originale, vi rimandiamo alla nostra recensione e al nostro approfondimento. Vi ricordiamo che tutti i dettagli riportati in questa news sono frutto di indiscrezioni e vi invitiamo, dunque, a prenderli con la dovuta cautela.