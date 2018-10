Razer Phone 2 svelato in anticipo da Amazon Italia: specifiche e prezzo

L'evento di presentazione ufficiale di Razer Phone 2 è previsto per le ore 3:30 italiane di questa notte. Tuttavia, per una volta i leak ci vengono incontro, svelandoci in anticipo specifiche del dispositivo. Tra l'altro, è stata Amazon Italia a far fuoriuscire le informazioni e quindi disponiamo anche del prezzo nostrano.

Infatti, i colleghi di GSMArena sono riusciti ad accedere all'apposita pagina dedicata sul noto sito di e-commerce, riuscendo a estrapolare render ufficiali in alta risoluzione (che vedete qui sopra e qui sotto), caratteristiche tecniche prezzo italiano.

Ebbene, a livello di specifiche, troviamo un display LCD UltraMotion da 5,72 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e senza notch, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, una GPU Adreno 630, 8GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB), una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12MP e una batteria al litio con 550 ore di standby. Non mancano il logo di Razer retroilluminato in RGB, il sistema di raffreddamento basato su vapor chamber e due altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Le dimensioni dello smartphone sono di 158 x 79 x 8 mm, per un peso di 222 grammi.

Abbiamo scoperto, inoltre, che su Amazon Francia la pagina è ancora online, con quest'ultima che riporta che è presente anche la certificazione IP67.

La pagina dedicata, ora cancellata, riportava il prezzo di 871,42 euro, con consegne previste a partire già dal prossimo 12 ottobre. Insomma, gli unici dettagli che mancano sono quelli relativi al software, alla batteria e alla fotocamera principale. Non resta che aspettare questa notte per fugare ogni dubbio. Potete seguire l'evento in live streaming a partire dalle ore 3:30 tramite questo link.