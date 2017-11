Razer Phone: ancora nessuna notizia sull'eventuale lancio italiano

ha annunciato nella serata di ieri il proprio smartphone, ilche sarà indirizzato principalmente a coloro che sono soliti giocare anche da mobile.

Tuttavia, nel tran tran mediatico scatenato da questo smartphone, che è destinato a far discutere sia per le caratteristiche tecniche che per la fascia di pubblico a sui si rivolge, è passato sotto traccia il fatto che, almeno al momento, non è previsto alcun lancio italiano.

Nei comunicati stampa diffusi, e giunti anche in redazione il produttore parla solo di una ristretta cerchia di paesi. Nella fattispecie, si parla di un lancio previsto a partire dal 17 Novembre 2017 nel Nord America, Canada, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Danimarca e Svezia, con UK, Irlanda, Danimarca e Svezia in cui potrà essere acquistato anche attraverso l’operatore telefonico Tre Europe, che ad oggi detiene l’esclusività.

Nessuna notizia quindi su un eventuale lancio in Italia. Il prezzo, ricordiamolo, sarà di 749,99 Euro, ed i pre-ordini sono già aperti su razerzone.com