Razer Phone: in arrivo il supporto all'HDR di Netflix con Dolby Digital Plus 5.1

Il Razer Phone è sicuramente uno degli smartphone più curiosi e discussi di cui vi abbiamo parlato nel corso degli ultimi mesi. Il produttore ha annunciato che presto il dispositivo supporterà la riproduzione di video in HDR dacon audio surround

Il tutto sarà possibile attraverso un aggiornamento software che sarà pubblicato prossimamente.

Grazie a questo update, il Razer Phone sarà il primo dispositivo mobile a supportare entrambi i formati audio e video di Netflix.

Inoltre, l'aggiornamento includerà dei miglioramenti al firmware per il display del telefono ed il sistema audio. Razer sostiene che la funzionalità audio surround 5.1 funzionerà sia con gli altoparlanti integrati del telefono che con le cuffie collegate via USB-C che hanno ottenuto la certificazione THX. L'aggiornamento, a quanto pare, sarà disponibile per il download entro la fine del mese, ma almeno al momento ancora non è stata diffusa alcuna data di lancio precisa.

La caratteristica che rende unico il Razer Phone è lo schermo con framerate alto, in grado di superare una velocità di refresh di 120 Hz. Questa garantisce un miglior livello di interazione con le varie applicazioni e soprattutto videogiochi rispetto agli schermi standard da 60 Hz.

Razer Phone, infatti, è un dispositivo indirizzato principalmente al settore del gaming, e studiato appositamente per coloro che desiderano giocare in mobilità. Il settore è in continua crescita e per questo motivo la compagnia ha deciso di puntarci, forte della propria esperienza.