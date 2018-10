Razer Phone in super sconto su Amazon per la Gaming Week: si risparmia il 30%

Continua la Amazon Gaming Week sul gigante online. E quale migliore occasione se non una settimana dedicata ai prodotti per videogiocatori per scontare quello che è a tutti gli effetti lo smartphone per il gaming top di gamma dello scorso anno?

Il colosso di Jeff Bezos infatti propone un vero e proprio super sconto sul Razer Phone, il primo smartphone della storia di Razer che, come vi abbiamo ampiamente detto nella nostra recensione, rappresenta una delle migliori esperienze da gaming per il mobile.

Caratterizzato da uno schermo UltraMotion a 120 Hz, che garantisce una grafica fluida e fedele, e tecnologia Dolby ATMOS, il cellulare si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 835, accompagnato da 8 gigabyte di RAM, in grado di fornire performance ottimali durante le sessioni da gioco.

A livello fotografico troviamo una doppia fotocamera da 12 megapixel con lente grandangolare f1.7 e teleobiettivo, mentre la batteria è da 4.000 mAh, che almeno a livello ufficiale dovrebbe garantire una carica per l'intera giornata.

Per quanto riguarda la memoria interna, invece, sono presenti 64 gigabyte, ovviamente espandibile tramite microSD in base alle proprie esigenze.

Ma veniamo allo sconto: Amazon lo propone a 522 Euro, che rappresenta senza ombra di dubbio il livello più basso toccato sul rivenditore online. Il risparmio è importante rispetto ai 749,99 Euro di listino, e si aggira intorno ai 227,90 Euro!

La spedizione è disponibile in 3-4 giorni e non è gestita da Amazon.