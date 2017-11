Razer Phone: Tre sarà l'operatore telefonico esclusivo per l'Europa

Nella giornata di ieri abbiamo a lungo parlato su queste pagine del Razer Phone , lo smartphone per il gaming svelato dal famoso produttore di accessori per il gaming ed intrattenimento, basato su Android e dotato delle tecnologie audio-video dalla grande potenza.

In un comunicato appena giunto in redazione, Razer ha annunciato che in Europa ha sottoscritto una partnership esclusiva con l’operatore telefonico Tre per il lancio nel Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Svezia, mentre per l’Italia ancora non è stata diffusa alcuna informazione.

Inoltre, sono stati prodotti anche 1.377 esemplari di una Special Edition del Razer Phone, che può essere identificato dal logo col serpente a tre teste verde. Questa sarà disponibile nei negozi Tre nel Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, nel Razer Store di San Francisco e online su Razerzone.com in USA e Canada.

Di seguito le partnership siglate invece dal produttore:

“ Final Fantasy XV Pocket Edition”, Square Enix

“Gear.Club” , Eden Games

“Lineage 2: Revolution” , Netmarble Games Corporation

“Old School RuneScape™”, Jagex Limited

“ RuneScape™” , Jagex Limited

“Shadowgun Legends™” , Madfinger Games

“Tekken™”, BANDAI NAMCO Entertainment Europe

“Titanfall™: Assault” , NEXON Co., Ltd. E Particle City, Inc.

“World of Tanks Blitz”, Wargaming Group Limited

Razer Phone sarà disponibile nei paesi interessati a partire dal 17 novembre 2017. Già prenotabile in pre-ordine su Razerzone.com