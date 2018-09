Razer Phone ha venduto bene: la società lavora a un secondo smartphone da gaming

Il rapporto finanziario di Razer per la prima metà del 2018 attribuisce 16,5 milioni di dollari di entrate al Razer Phone. Questo è apparentemente sufficiente per iniziare lo sviluppo di un secondo smartphone da gaming.

I 16,5 milioni di dollari di entrate derivanti dal telefono in questione suggeriscono che siano state vendute almeno 23.000 unità, in base al prezzo di lancio di 700 dollari. Tuttavia, non possiamo saperlo con certezza visto che ci sono stati anche sconti, quindi il numero potrebbe essere leggermente più alto.

Tra i nuovi prodotti Razer, ci sono buone probabilità che vedremo computer portatili montanti schede video con la nuova architettura Turing di Nvidia. Oltre a questo, viste anche le buone vendite del primo Razer Phone, i colleghi di GSMArena affermano che la società è già al lavoro su un secondo smartphone da gaming, che probabilmente vedrà un lancio nel Q4 2018.

Vi ricordiamo che il primo Razer Phone monta un display proprietario IGZO WQHD(2560x1440 pixel) da 5.72 pollici con refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone fa uso anche della nuova tecnologia Ultramotion, definita come "il G-SYNC di NVIDIA all'ennesima potenza". Per quanto riguarda il comparto audio, Razer Phone è il primo smartphone certificato THX, con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, 24-bit DAC, due speaker frontali e due amplificatori dedicati.

Sotto la scocca troviamo una CPU Qualcomm Snapdragon 835, attualmente il massimo disponibile sul mercato, accompagnato da ben 8GB di RAM e 64 di memoria interna (espandibile tramite microSD). Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una dual camera posteriore da 12MP con Seamless Zoom. Il sensore anteriore è da 8MP. Non manca anche il sensore di impronte digitali, questa volta posto lateralmente. La batteria è da 4000 mAh con Quick Charge 4+.