RAZER presenta all'IFA di Berlino tre nuove periferiche per il gaming

C'è spazio anche per Razer all'IFA di Berlino, la fiera di tecnologia della capitale tedesca che è ormai entrata nel vivo con la presentazione di tanti nuovi prodotti. Il famoso marchio produttore di accessori per il gaming ha svelato un nuovo set di cuffie, tastiera e mouse per gli appassionati.

Le cuffie Razer Kraken Tournament Edition forniscono grazie al THX Spatial Audio un'esperienza di suono posizionale localizzato, che si mixa al comfort grazie ai cuscinetti auricolari dotati di gel a raffreddamento che entra in gioco durante le lunghe sessioni di gioco.

A livello estetico l'headset include la classica scocca verde Razer ed attraverso l'USB Audio Controller è possibile regolare in maniera semplice ed immediata il livello dei bassi, il volume della chat di gioco e di squadra ed il bilanciamento Gioco/Chat.

Le Kraken Tournament Edition sono le prime cuffie da gaming al mondo in grado di supportare il THX Spatial Audio, che crea profondità ed immersione simulando il suono a 360° con precisione millimetrica per una maggiore percezione delle fasi di gioco, il tutto combinato al driver da 50 mm che offre chiarezza, bassi potenti ed un notevole vantaggio competitivo.

La commercializzazione è prevista per settembre a 99,99 Euro.

La tastiera BlackWidow Elite rappresenta una soluzione da gioco studiate per offrire le massime prestazioni. E' anche dotata dei Mechanical Switch, ovvero i tasti multimediali dedicati, disponibili in verde, arancione e giallo, con nuovi fianchi laterali per una maggiore stabilità ed un ciclo di vita di 80 milioni di attuazioni.

Razer Hypershift offre anche l'accesso ad un secondo livello di funzionalità sulla tastiera, consentendo ai possessori di assegnare delle macro ad ogni singolo tasto. BlackWidow Elite è la prima famiglia di tastiere BlackWidow di Razer a disporre dell'Hybrid On-Board Memory e del Cloud Storage, che permettono ai possessori di salvare fino a cinque configurazioni profilo da utilizzare ovunque.

Razer BlackWidow Elite presenta un Multi-Function Digital Dial e tre tasti multimediali. USB 2.0, audio pass-through e il routing del filo consentono una facile gestione dei cavi.

La tastiera è ovviamente retroilluminata ed è già disponibile per l'acquisto a 179,99 Euro.

La linea di novità è chiusa dal mouse Razer Mamba Wireless, che sfoggia un sensore ottico Razer 5G, il più preciso del mercato, che garantisce sessioni di gioco senza ostacoli.

Il sensore ottico Razer 5G da 16.000 DPI reali ha un'accuratezza del 99,4 per cento e combina la tecnologia di frequenza adattativa proprietaria di Razer ad una durata della batteria di 50 ore con una singola carica.

Il mouse dispone anche del Razer Mechanical Mouse Switch che assicura un ciclo di vita di 50 milioni di attuazioni, e sette pulsanti interamente programmabili tramite Synapse 3. Anche in questo caso è presente il supporto al Cloud Storage.

La disponibilità è prevista da Settembre a 99,99 Euro.