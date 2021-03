Razer presenta Anzu, Smart Glass per il lavoro e il tempo libero di nuova generazione

Dopo aver alimentato la nostra curiosità con le mascherine N95 con retroilluminazoine RGB, il colosso del lifestyle gaming entra in grande stile nel settore eyewear lanciando sul mercato Razer Anzu, i suoi primi Smart Glass con audio Bluetooth a bassa latenza.

Dotati di lenti con filtro per la luce blu al 35%, i Razer Anzu forniscono una eccellente protezione per intense sessioni di gaming e smart working.

Fortemente orientati anche al tempo libero e alle attività all'aperto, grazie alle lenti polarizzate con protezione UVA/UVB al 99% e all'audio open-ear con connessione Bluetooth a bassa latenza e controlli touch, si tratta di un prodotto estremamente duttile e adatto a ogni utilizzo. La connessione è garantita dal protocollo Bluetooth 5.1 con latenza di 60ms ed è presente anche un microfono omnidirezionale per la comunicazione hands-free.

Oltre 5 ore di durata della batteria dichiarata e fino a quasi due settimane in standby permettono ai Razer Anzu di supportarci per un uso prolungato.

“I Razer Anzu modernizzano la categoria dei wearable in termini di convenienza e di protezione dalla luce blu o dai raggi UV”. Queste le dichiarazioni di John Moore, Head of Sales and Marketing di Razer, che continua affermando che “con gli Anzu, Razer entra nel mercato in un momento in cui una moltitudine di persone lavora da casa – situazione in cui protezione degli occhi, comunicazione a mani libere e funzionalità smart sono ora particolarmente richieste”.

I controlli multimediali sono a sfioramento e sono posti sul lato della montatura dei Razer Anzu, per cambiare traccia o mettere in pausa la riproduzione dei contenuti multimediali, oltre a permettere l'interazione con l'assistente vocale dello smartphone e la gestione delle chiamate.

L'esperienza smart è garantita sia su Android che iOS, grazie all'app dedicata che permette anche di gestire l'equalizzazione e la latenza, oltre a fornirci le informazioni sulla batteria e sul firmware.

I nuovi Razer anzu sono disponibili con un design rettangolare o rotondo e due taglie per entrambi gli stili. Certificazione IPX4 per condizioni meteo avverse, sudore o liquidi. La confezione include gli Anzu Smart Glass con lenti per il filtraggio del 35% della luce blu, lenti di ricambio polarizzate per occhiali da sole con protezione al 99% contro i raggi UVA/UVB, cavo di ricarica USB-A, panno e custodia per montatura e lenti aggiuntive.

Gli Smart Glass Razer Anzu sono disponibili sul sito ufficiale di Razer al prezzo di 209,99 Euro.