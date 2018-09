Razer presenta gli auricolari Razer Ifrit professionali per lo streaming ed il mobile

Razer, annuncia Razer Ifrit, un auricolare discreto e ricco di funzionalità per i broadcaster che necessitano di una maggiore libertà di fronte alla telecamera, non rinunciando però a un suono di qualità professionale tramite il microfono a condensatore regolabile.

Razer Ifrit presenta un design essenziale con microfono a condensatore regolabile di livello professionale e cuffie in-ear con risposta in frequenza piatta, perfetto per i broadcaster che necessitano di ingombro e visibilità minimi, ma audio di qualità professionale nelle proprie registrazioni.

Il design ergonomico di Razer Ifrit è perfetto per chi vuole evitare cuffie ingombranti o desidera libertà di movimento per trasmissioni da mobile con un elevato livello di creatività. Il braccetto regolabile del microfono unidirezionale a condensatore assicura un audio vocale continuo di alta qualità alla stregua di quello di un desktop o di un microfono boom, ma con ancora più possibilità di movimento per i broadcaster.

“Dato che il live streaming al di fuori del mondo gaming sta diventando sempre più popolare, abbiamo progettato Razer Ifrit per attirare l’attenzione dei broadcaster che desiderano una soluzione leggera e di alta qualità per le loro esigenze di trasmissione audio”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Stai trasmettendo “IRL”, giocando, pitturando, creando costumi cosplay o cucinando? Razer Ifrit è l'auricolare perfetto per offrire audio ai tuoi spettatori senza cuffie ingombranti e microfoni che interferiscono con i tuoi movimenti o con ciò che il tuo pubblico vede”.

Razer Ifrit è particolarmente adatto per i mobile broadcaster, grazie a un design discreto ed estremamente maneggevole, unito a una connessione semplice a filo singolo. Il microfono offre chiarezza e fedeltà di trasmissione, di gran lunga superiori ai quelli standard degli smartphone. Razer Ifrit è compatibile anche con Xbox One e PS4 tramite connessione sul joypad o con Razer Audio Enhancer su PS4.

Razer Ifrit è completato da Razer USB Audio Enhancer, un convertitore da USB ad analogico che, focalizzandosi sul miglioramento della qualità del microfono, consente di collegare due auricolari Razer Ifrit a un PC, per la trasmissione contemporanea di due broadcaster.

Razer USB Audio Enhancer è compatibile con qualsiasi cuffia dotata di jack da 3,5mm ed è disponibile singolarmente o incluso nella confezione di Razer Ifrit.

Razer Ifrit è l'ultima aggiunta alla gamma Razer Broadcaster, che comprende Razer Kiyo, una videocamera con illuminazione anulare integrata, vincitrice del premio Tom's Guide Innovation per periferiche e premiata come Laptop Mag Editors’ Choice nel 2017.

Razer Ifrit è disponibile a 99,99 Euro, mentre l'USB Audio Enhancer a 24,99 Euro.