Razer presenta le Kiara Pro: le cuffie per Xbox Series X ed S e Game Pass

Razer annuncia oggi le Kiara Pro Designer for Xbox, le nuove cuffie da gaming wireless progettate per Xbox Series X ed S e dotate delle recenti tecnologie Razer.

Dotate di driver da 50mm TriForce Titanium e dell’HyperClear Supercardioid Mic di Razer, si basano sulla connettività Bluetooth 5.0 ed Xbox Wireless.

“Ora che i gamer possono giocare ai loro giochi preferiti praticamente ovunque, l’esigenza di una cuffia ad alte prestazioni e multipiattaforma è più attuale che mai”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer. “Con le Kaira Pro, offriamo un unico dispositivo per l’utilizzo a casa su Xbox Series X|S o PC, e per giocare in movimento su telefono o tablet Android. Accoppiando le Kaira Pro con Razer Kishi e Xbox Game Pass Ultimate, i gamer possono portare con sé tutta l’esperienza della console ovunque vadano”.

Oltre ad essere progettate per le console di nuova generazione targate Microsoft, infatti, sono state create per offrire una compatibilità multi-device, ed infatti possono connettersi ad una varietà di piattaforme e dispositive. Utilizzando Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, le Kiara Pro possono essere collegate alla nuova Xbox Series X ed S senza alcun dongle, ma anche al PC con Windows 10 ed agli smartphone e tablet Android tramite Bluetooth 5.0.

A livello tecnico, utilizzano memory forma ultra morbida e traspirante, con dei cuscinetti auricolari progettati per ridurre l’accumulo di calore ed aumentare la traspirazione.

Le Kiara Pro sono disponibili sul sito web di Razer al prezzo di 169,99 Euro.