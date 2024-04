Razer presenta Kishi Ultra: è il miglior controller per iPhone 15, Android ed iPad Mini?

Razer annuncia oggi il nuovo Razer Kishi Ultra, il nuovo controller per iPhone 15, Android ed iPad Mini che vuole rappresentare un cambio di paradigma importante per il gaming da mobile attraverso un controllo di livello console con aptica coinvolgente.

Razer Kishi Ultra infatti combina la potenza del controller per console con la portabilità dei gamer on the go, in modo tale da garantire un’esperienza autentica su iPhone 15, iPad Mini e tablet Android con display da 8 pollici.

Il controller è caratterizzato da un’impugnatura a grandezza naturale con disposizione dei pulsanti che garantiscono un’ergonomia e giocabilità che in precedenza si trovavano solo nei controller per console professionali. Tra le specifiche troviamo:

Esclusivo pad direzionale mecha-tattile a 8 direzioni e pulsanti ABXY per una reattività e un comfort supremi.

Trigger Hall Effect di dimensioni console per una precisione analogica.

Stick di dimensioni standard con anelli antifrizione e superficie TPSiV di grado medico per una qualità duratura.

Pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili per configurazioni di controllo personalizzate, che offrono un’esperienza di gioco finora ritenuta esclusiva di PC e console.

Ad alimentare il controller troviamo anche l’applicazione Razer Nexus che fornisce accesso a migliaia di titoli compatibili su iOS ed Android e consente di avviare giochi, personalizzare i controlli e registrare e condividere facilmente il gameplay.

Razer ha presentato anche un aggiornamento per la linea Kishi V2, con il nuovo Razer Kishi V2 USBC per iPhone 15 ed Android, che ora offre la possibilità di giocare via cavo su PC ed iPad e migliora il controller da gioco compatibile ed altamente mobile con pulsanti micro-switch, trigger analogici e macroprogrammabili.

Razer Kishi Ultra è disponibile a 169,99 Euro su Razer, Razer Store e rivenditori autorizzati, mentre Razer Kishi V2 USB C ha un prezzo di 119,99 Euro.

Qualche settimana fa, Razer ha presentato la nuova linea di Gamer Room di prodotti per l'illuminazione.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su