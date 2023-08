Razer presenta Kishi V2 Pro ed annuncia Razer Edge in Europa

Tanti annunci in giornata odierna da parte di Razer, a pochi giorni dal reveal della nuova tastiera BlackWidow V4. Il marchio infatti ha comunicato l’ampliamento della disponibilità di Kishi V2 Pro, l’arrivo di Razer Edge in Europa ed Asia e le nuove edizioni Xbox di Kishi V2 per iPhone e V2 Pro per Android.

Particolarmente interessante è l’arrivo di Razer Edge in Europa, dopo l’ottimo riscontro ottenuto negli USA. Basata sulla piattaforma Snapdragon G3x Gen1 e dotata di display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate a 144Hz, è già disponibile in alcuni mercati europei a 499,99 Euro sul sito ufficiale di Razer, mentre prossimamente giungerà presso i negozi di alcuni rivenditori autorizzati.

Razer Kishi V2 Pro per Android ha un prezzo invece di 149,99 Euro sul sito di Razer e prossimamente giungerà nei listini di altri negozi. Inizialmente venduto in bundle con Razer Edge, grazie agli HyperSense Haptics offre una adattabilità universale con ponte estensibile e possibilità di giocare sia su PC che console in streaming, e può essere accoppiato anche con l’app Razer Nexus 3.0. L’applicazione, lanciata all’inizio del mese, mette tra le mani degli utenti Razer Edge e Kishi V2 tante opzioni e permette loro di esplorare e lanciare migliaia di giochi da una vasta libreria.

Arrivano anche i Razer Kishi V2 Xbox Edition Line, i controller con licenza ufficiale Xbox Edition per Android ed iPhone che consentono di giocare a centinaia di tripla A di Xbox sulle piattaforme iOS ed Android, garantendo precisione, comfort ed estetica. Presenti anche i microswitch tattili sotto il pad direzionale, i pulsanti frontali ed a spalla.

Razer Kishi v2 per iPhone e Razer Kishi v2 per Android continuano ad essere disponibili a livello globale a 119,99 Euro.