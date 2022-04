Razer presenta Leviathan V2, soundbar con audio THX e non solo da gaming

Sono passati quasi otto anni dal lancio della soundbar Razer Leviathan e, giusto in queste ore, la società ha aggiornato il prodotto presentando ufficialmente la soundbar Leviathan V2 progettata per PC ma pensata anche per l’utilizzo Bluetooth con più dispositivi.

La seconda iterazione della soundbar si presenta con un set di driver aggiornati full-range (48 x 95 mm), due radiatori passivi (43 x 135 mm), due tweeter da 20 millimetri e un subwoofer rivolto verso il basso da 140 millimetri, per “alti nitidi e chiari e bassi profondi e incisivi”. Stando a quanto segnalato da Razer nella pagina ufficiale del prodotto, la soundbar ha una potenza totale di 65 watt e offre una risposta in frequenza tra 45 Hz e 20 kHz.

Oltre al collegamento cablato verso il PC, Leviathan V2 può collegarsi via wireless ad altri dispositivi come gli smartphone grazie al supporto a Bluetooth 5.2 a bassa latenza. Tra i formati audio supportati troviamo il THX Spatial Audio brevettato da Razer e il surround avanzato a 7.1 canali. Le impostazioni audio potranno essere regolate con software Razer su PC o app smartphone, come anche l’intero comparto RGB caratterizzato da 16 zone di illuminazione.

Razer propone la soundbar Leviathan V2 sul sito ufficiale a 249,99 Euro; il pre-ordine è attivo da oggi, 22 aprile 2022, e la spedizione avverrà a partire dal 5 maggio 2022.

