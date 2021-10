Razer presenta i nuovi microfoni della gamma Seiren V2

A distanza di 7 anni dall'annuncio del primo microfono Razer Seiren, l'apprezzata gamma di microfoni del produttore californiano si è arricchita con numerose alternative, dal piccolo Razer Seiren Mini sino ai modelli di fascia superiore, il Seiren X e il Seiren Pro.

Nelle scorse ore Razer ha annunciato il rinnovamento della gamma a partire proprio da queste ultime due soluzioni, già disponibili sullo shop ufficiale al prezzo di 109,99 euro per il Razer Seiren V2 X e 159,99 euro per il Razer Seiren V2 Pro.

Il nuovo Razer Seiren V2 X sfrutta una capsula a condensatore da 25mm e mantiene gran parte delle sue funzionalità sul corpo, come la manopola per la regolazione analogica del gain, oltre a presentare un range di frequenze pari al modello superiore, ovvero da 20 Hz a 20 kHz.

Il modello top di gamma, il Razer Seiren V2 Pro, implementa invece una nuova capsula dinamica. Novità molto interessante per il mercato che dovrebbe, almeno sulla carta, garantire miglior chiarezza e maggiore qualità complessiva.

In entrambi i casi la qualità costruttiva dovrebbe risultare invariata rispetto alla scorsa generazione, benché il fratello minore adotti un piedistallo meno versatile.

In questo periodo la famiglia di periferiche Razer dedicate al broadcasting è in forte rinnovamento. Di recente, infatti, il brand ha presentato i nuovi Razer Kiyo X e Ripsaw X.