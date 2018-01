Razer presenta Nommo, la nuova linea di speaker. Disponibili da oggi.

Razer annuncia una nuova linea di altoparlanti per PC:. Quest’ultimo è un sistema 2.1 certificato THX, con tecnologia Dolby Virtual Speaker per una perfetta immersione nel gioco. Razer Nommo è invece un sistema 2.0 dall’ottimo rapporto qualità prezzo, che assicura un suono pieno e bilanciato.

Razer Nommo Pro è un sistema di altoparlanti 2.1 di alta qualità che assicura un’esperienza audio di assoluta potenza, con un’ampia gamma di suoni, profondi e chiari. È certificato THX, raggiungendo così i più elevati standard di suono cinematografico. Integra inoltre la tecnologia Dolby Virtual Speaker per un ulteriore livello di immersione con il suono surround 5.1 simulato. Dispone di driver rivestiti in Dupont Kevlar, con satellite tweeter in seta intrecciata che producono alti puliti e bilanciati, mentre un subwoofer cilindrico garantisce toni profondi e consistenti.

Razer Nommo Pro è dotato di jack da 3.5 millimetri, di ingresso USB e ottico, Bluetooth, nonché di un control pod che rende facilmente accessibili i controlli di volume, sorgenti, e un jack per le cuffie.

È possibile personalizzare la configurazione dell’equalizzatore e i livelli dei bassi mediante Razer Synapse 3 (beta), mentre è disponibile un’app mobile dedicata “Nommo Pro” per Android e iOS. Gli utenti possono godersi Spotify e altre piattaforme musicali sul proprio dispositivo portatile ascoltando via Bluetooth con gli altoparlanti.

Razer Nommo Pro integra la tecnologia Razer Chroma, con una possibilità di scelta tra 16,8 milioni di colori.

Razer Nommo è un sistema di altoparlanti 2.0 per tutte le occasioni, con una tecnologia che emette un suono completo con i driver da 3 pollici Custom Woven Glass Fiber per potenza e chiarezza e porte dei bassi posteriori allungate per contribuire a produrre una un livello maggiore di bassi, riducendo al tempo stesso la distorsione a livelli elevati di volume.

Per una maggiore versatilità del suono, Razer Nommo dispone di un controllo dei bassi con Automatic Gain Control per contribuire a mantenere l’integrità dei bassi. Ciò consente inoltre di modificare la configurazione dell’equalizzatore per favorire nitidezza con livelli di bassi minori, nonché alti e bassi bilanciati a livelli di bassi maggiori.

Razer Nommo Chroma – è inoltre disponibile una variante Chroma con connettività USB e un DAC integrato.

Nommo è sarà disponibile a 124,99 Euro, Nommo Chroma a 169,99 Euro e Nommo Pro a 579,99 Euro. Disponibilità da oggi 9 Gennaio.