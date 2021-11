Razer presenta le nuove cuffie Kaira Pro e Kaira per PS5 e lo stand per DualSense

Razer presenta oggi le new entry della linea di cuffie wireless per PlayStation 5, con l'arrivo delle Kaira Pro e Kaira. Le Kaira Pro sono le prime cuffie wireless ideate per PlayStation 5 ad essere alimentate da Razer HyperSense.

Si tratta di una tecnologia aptica intelligente che offre un feedback sensoriale tattile ricco e realistico basato sugli input audio, che permette ai videogiocatori di immergersi completamente nel gioco. All'interno sono presenti dei driver da 50 mm in titanio Razer TriForce per una chiarezza sonora assoluta e sono sufficientemente leggere da garantire il massimo comfort durante le sessioni di gioco più lunghe. Ovviamente presente anche un microfono rimovibile supercadioide Razer HyperClear, che permette alle cuffie di focalizzarsi su un rigoroso modello di riconoscimento vocale, che elimina il rumore di fondo indesiderato per ottenere una maggiore chiarezza del parlato. Le Razer Kaira Pro possono essere connesse ai dispositivi tramite Bluetooth, ma anche a PlayStation 5, Playstation 4, PC ed altri dispositivi che dispongono di un ingresso USB-C o USB-A tramite il dongle.

Svelate anche le Kaira, che assicurano comodità ai videogiocatori sia su console che su smartphone grazie al passaggio tra dispositivi a 2,4Ghz e Bluetooth garantito da Razer SmartSwitch. Anche qui troviamo dei driver da 50nm TriForce che sfoggiano prestazioni audio di alto livello, ed un microfono cardioide Raxer HyperClear che garantisce maggiore chiarezza vocale.

Annunciati oggi anche i Quick Charging Stand per il DualSense, che permettono di caricare il controller in meno di tre ore.

Razer Kaira Pro ha un prezzo di 219,99 Euro e sarà disponibile sul sito web di Razer e presso i rivenditori autorizzati a partire dal 30 Novembre 2021 in preordine, con spedizioni che partiranno a dicembre 2021. Razer Kaira invece è già disponibile a 109,99 Euro sugli stessi canali, dove è disponibile anche il Razer Quick Charging Stand a 59,99 euro.