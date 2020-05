Razer presenta le nuove cuffie Opus con sistema Active Noice Cancellation

Razer annuncia il lancio delle cuffie wireless Razer Opus. Grazie all’eccezionale audio certificato THX e all’avanzato sistema ibrido Active Noise Cancellation, le Razer Opus offrono un suono da artista - puro, nitido e chiaro, senza l’interferenza dei rumori di sottofondo della vita quotidiana.

Con la maggior parte dei servizi di streaming ora in grado di fornire un audio di alta qualità, è essenziale dotarsi di cuffie capaci di riprodurre i dettagli e le sfumature di questi flussi in alta definizione. Ma i rumori della vita quotidiana - dal ronzio di sottofondo della città, al vociare frenetico che si trova a subire chi lavora da casa con altre persone intorno - possono interferire con l’esperienza di ascolto, deconcentrando e rovinando il piacere delle registrazioni in alta fedeltà.

Le Razer Opus utilizzano un sistema di Advanced Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) per eliminare il rumore esterno, con quattro microfoni ANC dedicati progettati per sintonizzare accuratamente un’ampia gamma di frequenze esterne e garantire, così, un’esperienza di ascolto più pulita e continua.

Se il filtraggio del rumore esterno è importante, la qualità della riproduzione audio è fondamentale per offrire un suono ricco e impeccabile. Per questo motivo, le Razer Opus sono state sottoposte a centinaia di test formulati in modo scientifico per ottenere la certificazione THX, garantendo i più elevati standard audio possibili.

“Grazie alla stretta collaborazione con il team di progettazione delle Opus, siamo stati in grado di fornire input durante tutto il processo di sviluppo”, dichiara Peter Vasay, Head of THX Certification. “Il risultato sono delle cuffie wireless ad alte prestazioni che offrono un palcoscenico sonoro ricco e bilanciato, voce chiara e bassi profondi e d’impatto ottimizzati per musica, giochi e film”.

Per soddisfare i severi requisiti per la certificazione THX, piccoli dettagli come la gamma e la risposta in frequenza, devono essere in grado di fornire voci chiare e bassi profondi di impatto, con zero distorsione a volumi elevati.

“Nonostante possiamo vantare un’esperienza pluriennale nella realizzazione di cuffie per uno dei pubblici più esigenti al mondo, la progettazione delle Razer Opus ha richiesto un’attenta rivisitazione di ogni dettaglio”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President, Peripherals Business Unit di Razer. “Con le cuffie Razer Opus siamo in grado di offrire un’esperienza di ascolto in grado di soddisfare anche l’audiofilo più esigente, in qualsiasi ambiente”.

Il peso ridotto delle Razer Opus e i cuscinetti auricolari e l’archetto in similpelle e gommapiuma assicurano una vestibilità comoda e senza punti di pressione per lunghi periodi di utilizzo. Ogni carica della batteria dura fino a 25 ore con l’ANC attivo, permettendo agli utenti di godere di un’esperienza sonora continua e ininterrotta di alta qualità in ambienti rumorosi.

Con utili funzionalità aggiuntive come il Quick Attention Mode - quando sorge la necessità di sentire il mondo esterno - e l’ingresso analogico opzionale da 3,5 mm per la massima compatibilità del dispositivo, le Razer Opus sono tra le cuffie ANC più versatili e adattabili disponibili.

Le Razer Opus sono disponibili sul sito di Razer, nei RazerStore e nei retailer autorizzati a 209,99 Euro.