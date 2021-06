Razer presenta le nuove Opus X, cuffie wireless con tecnologia ANC

Dopo averci mostrato i nuovi auricolari TWS Hammerhead, Razer continua ad arricchire la sua proposta nel settore audio con le nuove Razer Opus X. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le nuove Opus X sono delle cuffie wireless a bassa latenza con tecnologia ANC, cioè con cancellazione attiva dei rumori, che promettono una qualità elevata a un prezzo davvero interessante. Presentano doppio driver da 40mm e hanno un form factor circumaurale, quindi avvolgono completamente l'orecchio.

La connettività è garantita dal pieno supporto al Bluetooth 5.0, mentre la ricarica avviene tramite cavo USB-C. La cosiddetta Gaming Mode già presente nei nuovi TWS Hammerhead consente la comunicazione a bassa latenza a 60ms, mentre la Quick Attention Mode consentirà di ascoltare i suoni provenienti dall'ambiente circostante.

Come dicevamo, il prezzo suggerito da Razer è davvero molto interessante. Parliamo di 109,99 Euro sul sito ufficiale, dove sarà possibile acquistare l'edizione speciale con livrea verde. Le colorazioni disponibili sono tre e comprendono anche la versione Mercury e Quartz, rispettivamente bianco e rosa, le uniche a essere vendute anche al di fuori dello store ufficiale Razer.

Si tratta di una soluzione molto interessante per la fascia di prezzo, soprattutto per via della presenza della tecnologia ANC. Ricordiamo che i dispositivi audio Razer sono completamente gestibili e ottimizzabili tramite l'applicazione Razer Audio App, presente sia su App Store che su Google Play.