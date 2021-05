Razer presenta i nuovi notebook Blade con Intel Tiger Lake-H e NVIDIA RTX Serie 30

Non poteva mancare Razer fra i giganti del settore a lanciare i notebook della serie Blade con i nuovi processori Intel Tiger Lake-H su nodo a 10 nanometri e grafica NVIDIA RTX Serie 30.

Razer ha pensato di offrire due interessanti alternative ai gamer in cerca di mobilità. Si parte con il Razer Blade 15. Il modello standard della nuova lineup Razer offre due combinazioni con display da 15,6 pollici a risoluzione 1080p e 144Hz oppure 1440p e 165Hz.

La variante più spinta consente tre configurazioni sul fronte display. Il Razer Blade 15 Advanced potrà essere personalizzato con un pannello FullHD a 360Hz, una variante intermedia con schermo QHD a 240Hz e sul podio troviamo il modello OLED con risoluzione 4K e Refresh Rate a 60Hz.

Le differenze fra i due modelli non si fermano solo al display. Il Razer Blade 15 arriverà in configurazioni con CPU Intel Core i5-11400H a sei Core in combinazione con una scheda video NVIDIA fino alla RTX 3070, un SSD NVMe da 512GB e uno slot M.2 libero.

La variante Advanced offrirà configurazioni di fascia superiore grazie a configurazioni personalizzabili sul fronte CPU, fino all'i7-11800H e grafica NVIDIA fino alla RTX 3080. Sul fronte dell'archiviazione, in questo caso avremo a disposizione un SSD da 1TB su PCIe con due slot M.2 aggiuntivi.

In entrambi i modelli, il quantitativo di base di memoria RAM è di 16GB ma solo il modello Advanced consentirà l'upgrade fino a 32GB DDR4-3200. Sempre sul modello Advanced avremo a disposizione una retroilluminazione RGB della tastiera configurabile per ogni singolo tasto, oltre a un sistema di raffreddamento a Vapor Chamber.

Ricordiamo infine che proprio nella giornata di ieri, NVIDIA ha svelato le nuove GPU per notebook RTX 3050 e RTX 3050 Ti che, a partire da quest'estate, aumenteranno a dismisura le prospettive dei gamer e dei creator, grazie a soluzioni più economiche, compatte ma al tempo stesso in grado di utilizzare Ray Tracing e le tecnologie basate sull'IA.