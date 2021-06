Razer presenta i nuovi TWS Hammerhead True Wireless X con controlli touch LED

A poco più di un anno di distanza dall'arrivo sul mercato dei Razer Hammerhead True Wireless Pro THX, Razer ha svelato finalmente la sua nuova generazione di auricolari TWS. I nuovi Hammerhead True Wireless X sono progettati per offrire il massimo della versatilità e, ovviamente, una nuova Gaming Mode.

"Progettati per dare nell'occhio" grazie all'integrazione di LED Verdi all'interno del sistema di controllo a sfioramento, i nuovi Hammerhead sfruttano il Bluetooth 5.2 per offrire il massimo della stabilità, una connessione rapida, comoda e affidabile con tutti i dispositivi compatibili. In particolare, su Android sarà possibile utilizzare la funzionalità Google Fast Pair per un pairing istantaneo.

La Gaming Mode integrata permette la comunicazione a bassa latenza a 60ms, mentre i controlli touch LED sono completamente personalizzabili tramite la Razer Audio App, che consente inoltre la gestione dell'equalizzazione, gli effetti e la luminosità del LED.

All'interno dei nuovi auricolari, trovano posto i driver da 13mm che assicurano un'esperienza audio immersiva in ogni situazione grazie alla calibrazione personalizzata.

Sul fronte autonomia, i Razer Hammerhead True Wireless X promettono fino a 24 ore di utilizzo con LED acceso e 28 con questa funzionalità disabilitata.

Di recente, Razer ha lanciato sul mercato anche la nuova BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, tastiera wireless in formato 65% con switch meccanici.