Razer presenta il nuovo mouse modulare Razer Naga Pro

Razer ha annunciato oggi il nuovo mouse wireless Naga Pro, la new entry della linea HyperSpeed Wireless che si basa sul design modulare del Naga Trinity, che è stato aggiornato ed è ora caratterizzato da tre pannelli laterali magnetici con layout da due, a cui si aggiungono dodici pulsanti programmabili.

Come sottolineato dalla stessa Razer, ogni pannello laterale è progettato per soddisfare le esigenze dei vari generi di gioco: ad esempio quello da dodici pulsanti è stato creato ad hoc per gli MMO/RTS, quello a sei pulsanti per Battle Royale e MOBA e quello da due per gli appassionati di FPS.

Di seguito pubblichiamole specifiche e descrizioni complete, come indicate nel comunicato giunto in redazione:

Pannello laterale da 12 pulsanti : li sfrutta per ottimizzare le rotazioni delle abilità e le macro, con posizionamento ergonomico per un accesso immediato. È perfetto per le situazioni in cui tempismo e precisione sono fondamentali, come nei giochi MMO o RTS.

Pannello laterale da 6 pulsanti offre un equilibrio tra controllo e accessibilità. Questo layout è stato progettato ergonomicamente pensando ai giochi Battle Royale o MOBA. I pulsanti sono disposti su due file per un rapido accesso alle abilità o agli oggetti. È presente inoltre un grip laterale per uno scorrimento più controllato.

Pannello laterale da 2 pulsanti è la dotazione standard per gli sparatutto in prima persona. Quando la precisione è tutto, la sua impugnatura gommata più grande offre il massimo controllo in ogni sparatoria. È completato da due pulsanti per comandi essenziali come accovacciarsi o mirare.

A questi si aggiunge anche il software Razer Synapse, che permette di assegnare una specifica funzione ad ogni pulsante, per ottenere il massimo del controllo e della personalizzazione. Il Naga Pro, inoltre, è anche in grado di archiviare cinque profili nella memoria on board.

Il mouse è già disponibile su Razer.com e presso i rivenditori autorizzati a 169,99 Euro.