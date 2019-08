Razer presenta il suo nuovo SUV elettrico in collaborazione con NIO

Per i videogiocatori più incalliti (e con una disponibilità economica illimitata) è disponibile il NIO ES6 Night Explorer Limited Edition. Prodotto dal colosso cinese, è la fusione perfetta tra un laptop targato Razer e un SUV elettrico.

L’automobile presenta tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un prodotto Razer, tra cui loghi verdi sulla carrozzeria e il pieno supporto alla tecnologia Chroma LED. Inoltre, il SUV sarà dotato di illuminazione Hue e di impianto audio spaziale targato THX (nel caso voleste ascoltare la radio in 7.1).

Questo speciale veicolo verrà prodotto da NIO in soli 88 esemplari e per il momento sarà disponibile in Cina al prezzo di 467.800 yuan, ovvero circa 67.400 dollari.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche il SUV non sembra affatto male: si tratta di un veicolo elettrico con 544 CV di potenza, capace di passare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Ovviamente questo particolare tipo di prodotto è pensato per i grandi fan del marchio californiano.

L’ES6 segna anche l’inizio di una nuova partnership tra Razer e NIO e c’è quindi la possibilità che in futuro verranno prodotti altri veicoli customizzati.