Razer presenta Rapunzel: sincronizza i tuoi capelli con Razer Chroma!

Se gli RGB sono sempre nella vostra testa, Razer vi vuole accontentare passando dalle idee all'azione con Razer Rapunzel, che promette di sincronizzare i vostri capelli con il vostro smartphone e l'app Synapse.

Un look unico, raggiungibile grazie a 11 preset e un'innumerevole quantità di combinazioni, oltre alla possibilità di sincronizzarvi la chioma con Razer Chroma e con i vostri giochi preferiti, per un piacevole effetto in-game che aumenterà a dismisura l'immersività delle vostre sessioni.

Ottime notizie sul piano della compatibilità. Razer assicura infatti una resa impeccabile e la piena compatibilità non solo con l'app Razer Synapse, ma anche con tutti i tipi di capelli. Come specificato nelle FAQ sulla pagina ufficiale però, è possibile che l'effetto su chi ha una capigliatura rada o sui soggetti calvi come il sottoscritto non sia così evidente come sulle altre persone, ma il team di ricerca di Razer è già al lavoro sulla sua prossima fatica, la Razer Rapunzel RESPAWN Edition, che promette di promuovere la ricrescita.

Viene assicurata inoltre la compatibilità anche per i soggetti che hanno già implementato sul loro corpo impianti bionici, ma l'azienda suggerisce in ogni caso di aggiornare i propri circuiti interni all'ultima versione disponibile del firmware.

Se non siete ancora convinti sull'effettiva utilità di questa trovata innovativa, vi suggeriamo di controllare la data.

Vi ricordiamo infine che RAZER è seriamente al lavoro su una mascherina con filtraggio N95 e retroilluminazione Chroma, un prodotto davvero innovativo e che, RGB a parte, potrebbe davvero promuovere una riappropriazione della vicinanza sociale, grazie alla scocca trasparente, l'illuminazione del viso negli orari notturni e l'amplificazione della voce.