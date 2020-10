Razer presenta alla RazerCon 2020 la nuova lineup di prodotti per il gaming

Nel corso dell’evento tenuto il 10 Ottobre, Razer ha presentato la nuova lineup di prodotti per il gaming, tra cui cuffie, sedie da gaming ed un laptop che, però, non è in arrivo nel nostro paese.

Si è partito dalla Gaming Chair Razer Iskur, la prima sedia da gaming di Razer che è caratterizzata da un nuovo sistema di supporto lombare con 36 gradi di personalizzazione ed un’imbottitura in forma ad alta densità, a cui si aggiunge una pelle sintetica multistrato. La sedia è già disponibile in preordine a 499,99 Euro.

E’ stato svelato il microfono Razer Seiren Mini USB che garantisce un suono di alta qualità professionale in un form factor ultracompatto. Il microfono sarà disponibile in tante colorazioni, tra cui Razer Black, Quartz Pink e Mercury White. E’ infatti dotato di un paterne che garantisce una riduzione del rumore ed un condensatore da 14mm per un suono nitido e preciso. A livello di dimensioni e ,est, pesa meno di 450 grammi e misura 16,3 in altezza. Il microfono può essere acquistato sul sito di Razer e presso i retailer selezionati a 59,99 Euro.

Presentate anche le Razer Kraken BT Kitty Edition, le cuffie Bluetooth 5.0 con driver da 40mm e Razer Chrome RGB che offrono fino a 50 ore di autonomia della batteria. Il microfono è anche dotato della tecnologia beamforming che blocca il rumore ambientale e capta la voce dell’utente in maniera chiara e precisa. Le cuffie sono disponibili per l’acquisto al prezzo di 109,99 Euro.