Razer presenta la ventola magnetica RGB per raffreddare l'iPhone

Razer non è nuova a prodotti particolarmente curiosi, tra cui la mascherina RGB Razer Project Hazel presentata al CES 2021 e successivamente andata sold-out una volta arrivata sul mercato con il nome di Razer Zephyr.

Il nuovo ritrovato del produttore americano, invece, è destinato ad allearsi con i nostri iPhone. Infatti, si tratta di una ventola RGB dotata di compatibilità con Mag-Safe e in grado di agganciarsi ai modelli delle famiglie di iPhone 12 e iPhone 13.

Il prodotto in questione risponde al nome di Razer Phone Cooler Chroma e il nome generico lascia intuire che in realtà è possibile acquistare anche una versione dotata di agganci per aderire a tutti i modelli sprovvisti di ricarica magnetica Apple.

Tra le caratteristiche di questa curiosa ventola, quella di poter gestire la sua illuminazione RGB attraverso Razer Chroma. Per farlo, è possibile effettuare il pairing con lo smartphone tramite collegamento Bluetooth, mentre per l'alimentazione è previsto il collegamento con un cavo USB-C. Per via del suo form factor, non è provvisto di batteria, pertanto il suo utilizzo attualmente è subordinato alla presenza di un qualsivoglia dispositivo di alimentazione, come un PowerBank, in modo da poterlo sfruttare anche in mobilità.

Le ventole, infine, sono dotate di 7 lame e di una velocità fino a 6400 rpm, per un rumore complessivo fino a 30 dB. Il costo, sul portale ufficiale, è di 69,99 euro ed è già disponibile all'acquisto.

Un periodo molto prolifico per l'azienda, specializzata nella produzione di periferiche da gaming e broadcasting, che di recente ha anche annunciato una console portatile con Snapdragon G3x Gen1 in partnership con Qualcomm.