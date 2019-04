Razer produrrà un tostapane, tutto per una scommessa nata da un Pesce d'Aprile

Nel 2016 Razer aveva svelato di voler commercializzare un tostapane, ma era solo un pesce d'aprile nato da un'inside joke. Un gruppo di fan del brand non ci sta, vogliono che l'azienda lo produca veramente. Prima una pagina Facebook, poi la scommessa con il CEO di Razer: "se arriva ad un milione di mi piace o vi tatuate il Razer-tostapane lo faccio".

E alla fine il tostapane della Razer si farà veramente, soprattutto grazie a 12 pazzi scatenati che hanno deciso di tatuarsi veramente il tostapane. La pagina Faebook "Give us the Razer Toaster" infatti al momento in cui scriviamo questa news ha solamente 44.648 mi piace, molto meno del milione che aveva imposto come condizione il CEO dell'azienda di Taiwan Min-Liang Tan.

Però il CEO aveva deciso di essere magnanimo, dicendo che se anche i like fossero mancati, avrebbe dato il peso di 100mila like ad ogni singolo tatuaggio del Razer-Tostapane fatto dai fan.

Ora Min-Liang-Tan ha pubblicato un video sulla sua pagina ufficiale dove racconta la storia dalle origini, e annuncia per la gioia dei fan che il tostapane si farà veramente.

"Ok non pensavo che questi ragazzi ce l'avrebbero fatta —ha detto su Facebook il CEO— (...), sto per creare un team di designer e ingegneri. Ci vorrà qualche anno, ma mi assicurerò di condividere con voi i progressi e farne una questione della community".