Razer e Qualcomm annunciano la console portatile con Snapdragon G3x

Dopo un clamoroso leak sulla console portatile Razer, come un fiume in piena il produttore americano ha annunciato ufficialmente l'arrivo del Developer Kit del suo dispositivo con SoC Qualcomm.

Siamo di fronte a un device portatile che farà da apripista a un nuovo genere, mostrando per primo le capacità del chip Snapdragon G3x Gen 1 con GPU Adreno di ultima generazione. Si tratta di un sistema ideale per sperimentare il gaming in mobilità su Android, ma anche di un'ottima piattaforma per il Cloud Gaming e per lo streaming da Console e PC.

Un periodo florido per questo genere di device e soprattutto per questo tipo di servizi. Solo di recente abbiamo provato GeForce NOW RTX 3080, ultima frontiera del Cloud Gaming. Tornando al dispositivo, le specifiche del developer kit, secondo quanto riportato sul comunicato congiunto di Razer e Qualcomm e sulle slide in calce, sono le seguenti:

Display OLED da 6,65 pollici con risoluzione FullHD+ a 120Hz e HDR 10-bit

Webcam centrale da 5MP capace di acquisire a 1080p/60FPS con due microfoni, configurazione pensata per lo streaming

Connettività composta da un modem 5G, WiFi 6E e Bluetooth 5.2

Speaker 4 vie per un audio stereo di buon livello e supporto a Snapdragon Sound per ottimizzare l'ascolto a bassa latenza con auricolari compatibili

Feedback aptico

Batteria da 6000 mAh

In aggiunta, questo suggestivo handheld è progettato con una dissipazione avanzata ed è corredato di una porta USB-C compatibile con uscita video Display Port e con occhiali per la realtà aumentata.