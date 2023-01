Razer sbanca al CES 2023, tra cuscini surround e webcam 'come' le DSLR

A un paio di mesi di distanza dal reveal dei nuovi mouse Razer Naga V2, il brand verde torna a stupire sfruttando il palcoscenico del CES 2023. Nel corso della kermesse di Las Vegas gli annunci sono stati tanti e tutti molto interessanti.

Arrivano i nuovi Razer Edge ed Edge 5G, device sviluppati attorno alla piattaforma Snapdragon G3x Gen1 e dotati di display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 144 Hz.

I prezzi partono da 399 dollari per la versione WiFi.

Al suo fianco, uno dei prodotti più intriganti presentati nel corso dell'evento è stato Project Carol, il primo cuscino poggiatesta avvolgente con suono surround near-field e feedback aptico integrati con tecnologia HyperSense, dongle a 2,4 GHz e 8 ore di autonomia.

Immancabile la nuova generazione di soundbar, la Razer Leviathan V2 Pro, dotata di beamforming e head tracking basato sull'IA.

Sviluppata in collaborazione con THX e Audioscenic, è pronta a diventare un valido alleato per tutti gli utilizzi, dal campo di battaglia allo streaming multimediale, garantendo un audio di qualità superiore e illuminazione RGB customizzabile con Razer Chroma. Il prezzo non è per tutti e partirà da 489 euro a gennaio 2023.

Per streamer e gameplayer arriva anche la nuova Razer Kiyo Pro Ultra, webcam con sensore di dimensioni superiori, che a detta di Razer sarà in grado di proporre una qualità simile a quella delle camere DSLR.

Incastonato in una scocca cilindrica compatta c'è un sensore Sony 1/1.2 STARVIS 2, con una dimensione di pixel di 2,9 micron e apertura F/1.7.

Il supporto è garantito per risoluzioni standard 4K/24, 1440p/30 e 1080p/60, con origine raw in 4K/30 e 1080p/60. L'IA garantisce una messa a fuoco precisa e costante tramite Face Tracking, mentre l'utilizzo è semplice e veloce grazie alla connettività diretta tramite USB 3.0. Il prezzo sarà di 349 euro.