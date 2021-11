Razer sfida Steam Deck con una nuova console portatile: l'incredibile leak

Nel nostro speciale dedicato a Steam Deck abbiamo fatto anche il punto della situazione sul mercato, costituito attualmente da ben pochi competitor. Ma se uno di questi fosse già in fase di sviluppo e al lavoro ci fosse nientemeno che Razer?

Questo è quanto emerso nelle ultime ore grazie a un incredibile leak pubblicato sulle colonne di Videocardz. Una manciata di slide e un render ci svelano specifiche e aspetto del presunto handheld da gaming in lavorazione nei laboratori del produttore californiano.

Il device sembrerebbe parte della lineup 2022 di Razer e i dati di cui disponiamo indicano che si tratta di un Developer Kit composto da un display OLED con HDR e Refresh Rate fino a 120 Hz, una porta USB-C per accessori e adatta al Video Out tramite DisplayPort, WiFi 6E, 5G e Bluetooth 5.2.

Ad animare il prodotto ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon G3x a 4 nanometri, accompagnato da numerose tecnologie aggiuntive di Qualcomm, come l'AI-Engine di settima generazione e il Sensing Hub di terza.

Stando alla fonte, si potrebbe trattare di un dispositivo focalizzato sul Cloud Gaming, vista anche la spiccata propensione verso la connettività, e sull'efficienza energetica, ma non mancano spunti di riflessione anche sulle capacità in locale, dal momento che si parla di un miglioramento del 30% nelle prestazioni grafiche grazie alla nuova GPU Adreno di quarta generazione. In particolare, in Vulkan la nuova grafica integrata sembrerebbe beneficiare di un miglioramento del 60% delle prestazioni rispetto alle precedenti iterazioni.

Con questa scheda tecnica non è detto, quindi, che venga lanciato come competitor diretto di Steam Deck e ancora più azzardato sembrerebbe il paragone con quanto dimostrato in video da Aya Neo con APU Ryzen.

Chiaramente nulla di quanto emerso trova attualmente conferme ufficiali, pertanto non ci resta che attenderne l'annuncio o la smentita.