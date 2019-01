Razer svela un monitor da gaming da 27 pollici, il Raptor

Razer entra a gamba tesa nel mercato dei monitor da gaming, confermando il suo interesse nel creare un'offerta dedicata al mondo dei videogiochi sempre più completa. Il Raptor, questo il nome del monitor annunciato al CES, misura 27 pollici, risoluzione 2560 x 1440 QHD e addirittura un sistema di organizzazione dei cavi per tenere la vostra postazione in ordine.

Ma vediamo le specifiche complete: come si diceva risoluzione QHD da 2560 x 1440, con un refresh rate di 144Hz e response rate da 7ms —che scendono a 1ms attivando la Motion Blur reduction. Sul fronte luminosità abbiamo 420 nits. Ancora incerto lo standard HDR supportato dal Raptor.

Il pelo nell'uovo? Niente supporto ad Nvidia G-Sync, ma solo all'equivalente FreeSync di AMD.

Il design è superbo, in puro stile Razer: la base è illuminata dai tradizionali LED personalizzabili e compatibili con Chroma, e il case dello schermo è in alluminio, mentre la parte posteriore è in metallo. Lo schermo da 27 pollici può essere regolato a piacere con angolazione addirittura a 180 gradi.

Pieno supporto pure al Razer Phone che, grazie ad ingresso USB-C, può essere usato in screen mirroring con un mouse ed una tastiera.

Il prezzo del monitor Raptor è fissato a 699.99$, con la messa in vendita prevista entro la fine del 2019.