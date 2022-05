Razer svela il nuovo mouse Viper V2 Pro: pesa solo 58 grammi

Razer annuncia oggi il nuovo Viper V2 Pro, il mouse wireless ultraleggero per il gaming, che pesa solo 58 grammi ed è dotato delle nuove tecnologie all’avanguardia dell’azienda.

Progettato con il feedback continuo dei professionisti degli eSport, ha un peso inferiore di oltre il 20% rispetto al Viper Ultimate, ed è destinato a creare un nuovo standard nelle competizioni con switch di ultima generazione, a cui si aggiunge una nuova durata della batteria ed il nuovo sensore ottico Focus Pro 30K.

Quest’ultimo sensore è in grado di garantire una precisione di risoluzione completa del 99,8%, ma il mouse è anche dotato di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come lo smart tracking, motion sync e l’asymmetric cut-off che offre il massimo delle prestazioni ai più alti livelli di gaming. L’Asymmetric Cut-Off è anche stato migliorato per supportare fino a 26 granulari di regolazione all’altezza rispetto ai 3 della versione precedente. In questo modo gli utenti possono impostare una distanza di sollevamento e di atterraggio più in linea con le proprie esigenze.

Nel mouse troviamo anche i nuovi switch Gen-3 che evitano problemi di doppio click e debounce delay. Inoltre, è ricaricabile come tramite l’ingresso Type-C e dispone di un pulsante di controllo DPI sulla parte inferiore. Nella confezione sono presenti anche i grip tape pretagliati, un cavo di ricarica Razer Speedflex e l’USB dongle extender Hyperspeed da 2,4 GHz. La disponibilità è garantita direttamente sul sito web di Razer e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 159,99 Euro.