Razer svela la nuova tecnologia di alimentazione wireless Hyperflux

Razer ha presentato la sua nuova tecnologia di alimentazione wireless, che consente di trasferire ininterrottamente energia di alimentazione da un mouse pad abilitatoal suo mouse corrispondente.

A differenza di ogni altro tentativo passato di fornire alimentazione wireless a un mouse, la nuova tecnologia HyperFlux di Razer permette al mouse pad di creare un campo magnetico in grado di trasferire in modo efficiente energia direttamente al mouse corrispondente, invece di caricare una pesante batteria. Si tratta della prima tecnologia al mondo che alimenta direttamente il mouse, eliminando quindi la necessità di una batteria. Il risultato è un mouse da gioco wireless particolarmente leggero, con un peso finora consentito solo dai tradizionali mouse dotati di filo.

Razer Mamba HyperFlux e Razer Firefly HyperFlux sono i primi prodotti Razer ad essere dotati di questa rivoluzionaria tecnologia.

Razer Mamba HyperFlux è anche dotato della tecnologia proprietaria Razer Adaptive Frequency Technology (AFT) per una maggiore potenza del segnale. Questo garantisce la massima stabilità del segnale wireless tra il mouse e il computer, con scansione e switch automatico al segnale più forte all’interno della banda di frequenza da 2.4 GHz. Assieme a un sensore ottico 5G da 16.000 DPI, Razer Mamba HyperFlux è un mouse wireless da gioco di fascia alta, con movimenti rapidi e precisi, che non deve mai essere caricato.

Razer Firefly HyperFlux è la più recente evoluzione nella nota e apprezzata gamma Razer di mouse pad RGB. E’ dotato di una superficie doppia, rigida e in tela, per consentire stili di gioco flessbili. I gamer possono scegliere se usare il lato rigido per la massima mobilità del mouse, o il lato in tela per un livello superiore di controllo e precisione. Una volta collegato, il pad fornisce energia continua al mouse, consentendo un gioco lineare e potenzialmente infinito.

Grazie alla tecnologia di illuminazione Razer Chroma, entrambi i dispositivi permettono di scegliere tra 16,8 milioni di colori e offrono la possibilità di creare profili di illuminazione e effetti di gioco unici e personalizzabili.

L’offerta hardware wireless combinata Razer HyperFlux sarà disponibile su RazerStore.com e presso rivenditori selezizonalti nel corso di Q1 2018.