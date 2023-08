Razer: ecco la nuova tastiera BlackWidow V4, un 'regalo' per la community

Niente fronzoli, qui si va al sodo con una tastiera, la nuova Razer BlackWidow V4 75% che punta a offrire alla community esattamente ciò che era stato richiesto a gran voce nel corso degli anni.

Dopo aver sorpreso con il lancio del nuovo mouse Razer Cobra, il brand "for gamers, by gamers" torna a stupire con l'ennesima evoluzione di uno dei punti cardine della sua offerta per il gaming competitivo e non.

La nuova BlackWidow V4 è una tastiera in formato 75% con corpo completamente in alluminio, piastra ammortizzata e design completamente hot-swappable.

Immancabile l'illuminazione RGB tramite tecnologia Razer Chroma, mentre gli switch scelti dal brand per questa periferica sono i Razer Orange, meccanici e tattili giunti alla loro più recente evoluzione per offrire un suono più appagante e un punto di azione più alto, che dovrebbe richiedere meno forza di attuazione per mandare l'input.

Tra le feature più interessanti, sicuramente c'è il polling rate da ben 8000 MHz, la funzionalità Anti-Ghosting e la possibilità di programmare i tasti.

La 75% si inserisce nella famiglia BlackWidow V4 con un prezzo di partenza di 219,99 euro per l'Italia, venduta sullo store ufficiale con layout US (ISO).

Solo a maggio 2023, invece, ricordiamo che il brand ha presentato la nuova linea audio Razer Nommo V2, pensata per offrire un'esperienza avanzata sia in termini di qualità che di esperienza d'uso.