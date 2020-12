Razer Tomahawk ufficiale: i componenti del PC si cambiano in un lampo

Il mondo del PC gaming ha sempre visto contrapposte due tipologie di utenti: chi si assembla da solo la propria macchina da gioco e chi invece punta su un preassemblato. Non esiste una scelta giusta o una sbagliata: semplicemente ognuno sceglie in base alle proprie esigenze. In ogni caso, adesso Razer propone un ibrido tra le due "visioni".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e SlashGear, l'azienda di Min-Liang Tan, che tra l'altro giusto oggi 4 dicembre 2020 ha presentato anche gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro, ha svelato al grande pubblico Razer Tomahawk, definito come un "computer modulare".

Infatti, quest'ultimo consente infatti di aggiornare i suoi componenti mediante due slot PCIe, uno per una GPU full-size e uno per una Intel NUC con CPU, RAM, storage e quant'altro. Lo spazio per questi componenti fuoriesce dalla parte posteriore del case. In questo modo, si possono sostituire nel giro di breve tempo GPU, memorie e storage.

Tuttavia, l'anima del computer è di fatto quella di un preassemblato. La board inclusa dispone infatti di 16GB di RAM DDR4, 512GB di SSD NVMe e 2TB di hard disk. Per quel che concerne la GPU, è possibile farsi preinstallare una NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition. Non si può sostituire la CPU (Intel Core i9-9980HK Coffee Lake), a meno ovviamente che non si sostituisca l'intera board. Per il resto, non mancano quattro porte USB-A 3.2 e due porte Thunderbolt 3, nonché il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

I preordini partiranno presto in USA: il prezzo di partenza è fissato a 2400 dollari (circa 1978 euro al cambio attuale) per il modello standard e può arrivare a 3200 dollari (circa 2638 euro) per la variante con GPU RTX 3080.