Razer e il trailer del tostapane: ecco cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, sui social network stanno circolando delle immagini e un video promozionale legate ad un tostapane firmato Razer, la nota società gaming di Min-Liang Tan. Questi contenuti multimediali sono ben fatti e persino il CEO dell'azienda californiana ha condiviso il tostapane sul suo profilo Facebook ufficiale. Ma cosa sta succedendo?

Ebbene, nel 2016 Razer aveva creato un pesce d'aprile in cui annunciava il suo tostapane. Si trattava ovviamente di uno scherzo, ma sappiamo bene quanto il Web sia imprevedibile. Dopo il pesce d'aprile, le persone hanno infatti iniziato a chiedere a gran voce all'azienda californiana di produrre veramente un tostapane. Così, Min-Liang Tan, CEO di Razer, ha provato a "scommettere" con l'utenza dichiarando: "se la vostra pagina Facebook ('Give us the Razer Toaster', ndr) arriva ad un milione di mi piace o vi tatuate il tostapane di Razer lo faccio". Inutile dire che i fan non hanno perso tempo e sono arrivati a tatuarsi il tostapane.

A fine aprile 2019, Min-Liang Tan ha quindi dovuto far contenti i suoi fan annunciando: "Ok non pensavo che questi ragazzi ce l'avrebbero fatta. [...] Sto per creare un team di designer e ingegneri. Ci vorrà qualche anno, ma mi assicurerò di condividere con voi i progressi e farne una questione della community". Insomma, sembra proprio che il tostapane di Razer diventerà realtà.

Tuttavia, i fan dell'azienda californiana non vogliono aspettare così tanto tempo e hanno quindi trovato un modo per "tenersi occupati" nel frattempo: realizzare un trailer promozionale per il tostapane di Razer. Potete vedere quest'ultimo attraverso il player presente qui sotto. Spoiler: i render e il video in sé sono fatti benissimo per essere dei contenuti "amatoriali", anche se ovviamente sono stati utilizzati anche spezzoni dei video pubblicati dalla stessa Razer. Che dire, il Web ha vinto ancora una volta.