Razer: truffatori avviano 'campagna pubblicitaria' per i Bitcoin spacciandosi per il CEO

Negli ultimi anni, le truffe in ambito tech sono aumentate a dismisura, andando a coinvolgere le persone più disparate. Quella che vi riportiamo oggi, però, è particolarmente "strana". Infatti, va a coinvolgere Min-Liang Tan, il CEO di Razer, e gli investimenti sui Bitcoin.

Ebbene, alcuni malintenzionati hanno deciso di spacciarsi per Min-Liang Tan per promuovere la compravendita della criptovaluta più famosa al mondo, con il CEO di Razer che disporrebbe di un "metodo miracoloso" per fare i soldi. In particolare, come potete vedere nello screenshot qui sotto, nel messaggio legato alla truffa si legge: "Il CEO di Razer Min-Liang Tan parla del suo più grande investimento di successo di sempre. Tutti possono diventare ricchi usando il suo metodo!".

Frasi che non vale nemmeno la pena commentare, visto che si vede lontano un miglio che si tratta di scam. Tuttavia, i malintenzionati non si sono limitati a utilizzare l'immagine del CEO, ma hanno anche inserito la scritta "Come visto su..." e i loghi di molte testate importanti come CNN, Daily Mail e BBC. Ovviamente, niente di tutto ciò è vero, ma la truffa in questione sembra aver comunque raggiunto molte persone, tanto che lo stesso Min-Liang Tan ha invitato a fare attenzione mediante un post sul suo profilo Facebook.

"Mi è stato detto che ci sono una marea di annunci su Facebook su presunti schemi di investimento supportati da me. Beh, sono tutti truffatori, quindi per favore non fatevi fregare!", ha scritto in merito il CEO di Razer.