Razer, ufficiali le gomme da masticare da gaming: sì, davvero!

Se siete tra coloro che pensano che la dicitura "da gaming" venga ormai utilizzata in troppi contesti, probabilmente la notizia odierna non vi farà molto felici. Infatti, Razer ha ufficializzato l'arrivo delle gomme da masticare da gaming, appartenenti alla serie di prodotti "Respawn by 5 Gum". No, non stiamo scherzando.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'azienda di Min-Liang Tan ha lanciato, tramite il suo store ufficiale e attraverso Amazon (perlomeno all'estero), il succitato prodotto, che viene descritto dalla stessa Razer come un "Mental Perfomance Booster". In parole povere, si tratta di gomme da masticare senza zucchero realizzate in collaborazione con il noto brand 5 Gum. 10 pacchetti, per un totale di 150 gomme, vengono venduti a un prezzo pari a 27,99 dollari, ovvero circa 23 euro al cambio attuale. Nel caso ve lo stiate chiedendo, un singolo pacchetto con 15 gomme costa 2,99 dollari. I gusti sono tre: Cool Mint, Pomegranate Watermelon e Tropical Punch.

La serie di prodotti Respawn comprende anche un drink, che ovviamente può essere acquistato in accoppiata con le gomme da masticare. Il motto di queste ultime è "Mastica. Concentrati. Vinci". Razer afferma che questo prodotto combina "estratto di tè verde e vitamine del gruppo B". Insomma, ora i videogiocatori hanno un prodotto destinato a loro persino per quanto riguarda il mondo delle gomme da masticare.