Razer Viper 8KHz ufficiale: il mouse da gaming con polling rate di 8000 Hz

Razer ha annunciato quello che definisce come "il mouse da gaming più veloce al mondo": Razer Viper 8KHz. Come si può evincere dal nome, il suo principale punto di forza risiede nel polling rate di 8000 Hz.

Stando anche a quanto riportato da SlashGear, nonché a come si può leggere sul sito ufficiale di Razer, l'azienda statunitense ha introdotto per la prima volta la tecnologia HyperPolling con questo prodotto. Quest'ultima permette di raggiungere il succitato polling rate, che risulta otto volte più elevato rispetto a quello offerto da un comune mouse 1000 Hz. Pensate che la latenza in questo caso è pari a 0,125ms. Insomma, Razer ha deciso di puntare in alto in termini di velocità.

Per il resto, Razer Viper 8KHz dispone di un sensore ottico da 20.000 DPI Focus+, nonché di switch ottici Razer di seconda generazione. Ci sono 7+1 pulsanti programmabili e non manca l'illuminazione Razer Chroma RGB. Le dimensioni sono invece pari a 73 x 57,6 x 37,81 mm, per un peso di 71 grammi. Presente il supporto a Razer Synapse 3. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta di un mouse ambidestro.

Per quel che concerne il prezzo, Razer Viper 8KHz è disponibile dallo scorso 28 gennaio 2021 a un prezzo di 89,99 euro. Potete trovare tutti i dettagli del caso sul portale ufficiale dell'azienda.