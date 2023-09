Razer Viper V3 HyperSpeed: ufficiale il nuovo mouse eSport con sensore 30K

A distanza di qualche giorno dal reveal del controller arcade Razer Kitsune per PS5 e Xbox Series, il brand verde ha presentato la sua ultima fatica per il gaming desktop competitivo: ecco il nuovo Razer Viper V3 HyperSpeed.

Si tratta di un mouse ottico di nuova generazione, a lungo chiacchierato nella community per via della sua "commercializzazione" anzitempo da parte di un appassionato su eBay. Dopo quell'avvistamento, tuttavia, si è perso ogni riferimento fino a settembre 2023, quando Razer ha deciso di togliere una volta per tutte il velo sulle specifiche e sull'estetica di questo device. A bordo troviamo il sensore ottico Razer Focus Pro 30K da 30.000 DPI e un'autonomia molto interessante, fino a 280 ore con l'utilizzo di una singola batteria AA. Molto curiosi anche i dati tecnici sul peso, che certamente interesseranno proprio ai più competitivi, 59 grammi senza pila e 82 grammi completamente equipaggiato. Gli switch sono meccanici e di seconda generazione, garantiti per 60 milioni di click.

Nel vano batteria si nasconde anche un dongle Viper V3 da 2.4 GHz. Non ci sono cavi né ingressi fisici per la ricarica: una volta scarica, richiederà il cambio della batteria interna con una nuova per essere pronti a tornare sul campo di battaglia. Il nuovo Razer Viper V3 HyperSpeed non necessita di alcun software, ma può essere utilizzato semplicemente collegando il relativo dongle al PC.

Ottima la compatibilità con tecnologia HyperPolling per aumentare il polling rate fino a 4000 Hz con dongle acquistabile separatamente.

Il prezzo è di 79.99 euro per il solo mouse. Il bundle con HyperPolling Dongle sale invece a 96,99 euro, in sconto rispetto ai 134,97 euro di listino. Potete trovare entrambe le scelte sul sito ufficiale di Razer.