Razer Wolverine V2 Chroma ufficiale, il controller più avanzato mai lanciato dal brand

Nel 2020 Razer ha lanciato sul mercato il controller Wolverine V2, di cui la nostra recensione. Ora però il brand statunitense ha allargato la famiglia con la variante Wolverine V2 Chroma che, a oggi, è senza alcun dubbio il controller più avanzato mai lanciato da Razer sul mercato: vediamo tutte le feature inedite introdotte.

Dal punto di vista estetico, come da nome, notiamo subito la dotazione dell’illuminazione Razer Chroma RGB configurabile tramite i software appositi e sincronizzabile con altre periferiche del brand come mouse, tastiere, tappetini per mouse e quant’altro. Del resto, sebbene sia chiaramente pensato per Xbox Series X/S esso è ovviamente compatibile anche con i PC.

Ciò che salta all’occhio è la dotazione di quattro grilletti sul retro del gamepad e due bumper dorsali aggiuntivi, mentre vengono mantenuti i pulsanti azione Razer Mecha-Tactile per tempi di attuazione e risposta ultra-rapidi rispetto, per esempio, alle controparti Microsoft o Scuf.

Ancora, novità interessante del Wolverine V2 Chroma riguarda l’intercambiabilità dei cappucci delle levette, così da personalizzare al meglio il controller secondo le proprie esigenze. Non serviranno nemmeno strumenti particolari per cambiare i cappucci, in quanto sarà sufficiente tirarli e poi inserire quelli sostitutivi; nella confezione d’acquisto verranno inclusi anche cap corti e convessi.

Ancor più sorprendente è il prezzo a cui vengono proposti: si parla pur sempre di 150 Dollari, ovvero 50 Dollari in più rispetto al Wolverine V2 base. Per le novità che porta con sé, però, se confrontato con la diretta concorrenza resta più economico e, dunque, un controller da considerare con attenzione.

Nella giornata odierna, Razer ha anche annunciato i copridita Razer Gaming Finger Sleeves per il gaming mobile.