Razer Zephyr, tutto pronto per il lancio della mascherina N95 con LED RGB

Su queste pagine abbiamo già parlato della misteriosa mascherina smart di Razer con retroilluminazione RGB. Ebbene, dopo l'annuncio ufficiale, la mascherina Razer Zephyr è già sold out prima ancora del suo arrivo sul mercato internazionale.

Nonostante tutto, il momento del lancio definitivo sembra ormai arrivato. Come suggerito dalla stessa Razer, infatti, a partire dal 10 novembre alle 18, ora italiana, sarà possibile procedere all'acquisto sul portale ufficiale, pur ricordando che le scorte saranno limitate.

Annunciato inizialmente come Project Hazel, questo interessante concept mira soprattutto a migliorare la socialità fra le persone, sbiadita da tanti mesi di limitazioni emergenziali. Per farlo, Razer ha pensato a un prodotto di plastica trasparente, in grado di mostrare le labbra dell'indossatore, oltre a dotare l'interno di retroilluminazione RGB per favorire la leggibilità del labiale anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

Fra le caratteristiche più peculiari, sempre sul fronte accessibilità, ricordiamo la presenza di un sistema di amplificazione della voce. Per questo, per l'illuminazione e per la filtrazione attiva certificata N95, la mascherina si avvale di una batteria in grado di restituire un'autonomia fino a 8 ore con illuminazione spenta e ventola a basso regime.

Alzando la velocità della ventola e accendendo i LED, invece, si scende a un minimo di 3,5 ore. Fra le caratteristiche segnaliamo la presenza del Bluetooth per la gestione delle funzionalità aggiuntive di Razer Zephyr mediante l'applicazione dedicata su smartphone Android e iOS.