Razr 40 Ultra VS Galaxy Flip5, sfida all'ultima piega: quale cerniera vince?

Il reveal di Galaxy Z Flip5 e Fold5 è stato probabilmente l'evento dell'anno per gli appassionati di dispositivi pieghevoli, soprattutto dopo aver guardato con interesse l'arrivo sul mercato dei nuovi foldable della serie Motorola Razr 40.

A guidare la lineup del produttore americano è il pieghevole a conchiglia Razr 40 Ultra, da poco arrivato anche in Italia, che è finito sotto i riflettori proprio accanto al Galaxy Z Flip5, entrambi impegnati in una sfida "all'ultima piega": i due foldable a conchiglia, infatti, sono ancora impegnati in una sfida di resistenza tra le due cerniere, ma ci sarebbe già un vincitore.

La sfida è completamente analogica e per certi versi leggermente più rappresentativa rispetto ai test in laboratorio. A metterli alla prova sono stati i ragazzi del canale Mrkeybrd, che a turno si sono messi ad aprire e chiudere i due dispositivi a mano in diretta su Youtube.

La sfida è ancora in corso e potete osservarli nel player che trovate in apertura. Al momento in cui scriviamo siamo intorno alla piega numero 100.000 per entrambi i device; tuttavia, intorno alla piega numero 40.000, il Razr 40 Ultra ha mostrato il primo segno di cedimento. Il dispositivo di Motorola, infatti, dopo tante pieghe non è più tornato a chiudersi correttamente emettendo anche udibili scricchiolii, mentre Flip5 ha continuato a mostrare una pressoché totale integrità strutturale.