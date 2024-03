Questa razza canina nel 16° secolo aveva un ruolo davvero folle

Non è un segreto che ci siano animali più portati di altri per svolgere determinati compiti. Ad esempio ci sono i cani da ricerca e da soccorso, fondamentali nelle emergenze. Nel 16° secolo c'era però una razza che li batteva tutti almeno in termini di stravaganza: il cane girarrosto. Niente paura, non veniva cucinato.

Nel cuore dell'Inghilterra e del Galles elisabettiani, emerge la figura del cosiddetto turnspit dog, una razza canina unica nel suo genere, addestrata per facilitare la preparazione dei pasti. Questi cani non erano semplici animali domestici, bensì veri e propri attrezzi da cucina viventi, incaricati di girare lo spiedo con una dedizione che oggi può solo sorprenderci.

Senza elettrodomestici o tecnologie moderne, la cottura di un arrosto perfettamente uniforme era un compito impegnativo. È qui che entrano in scena i cani girarrosto, selezionati e allevati per la loro capacità di correre all'interno di una ruota simile a quella usata dai criceti, collegata allo spiedo della cucina. Questo sistema permetteva di ruotare lentamente la carne davanti al fuoco, assicurando una cottura omogenea senza il bisogno dell'intervento umano.

La prima documentazione di questi cani risale al 1576 e la loro presenza nelle cucine era considerata non solo utile, ma indispensabile: oltre al ruolo di girarrosto, erano impiegati anche in altre mansioni domestiche come la la spremitura della frutta, il pompaggio dell'acqua dai pozzi e la macinazione del grano.

Nonostante la loro indiscutibile utilità, le condizioni in cui lavoravano erano estreme: esposti al calore del fuoco per ore, talvolta stimolati a correre più velocemente mediante l'uso di carboni ardenti. Insomma, una vera tortura inaccettabile ai giorni nostri. Entro la fine del 19° secolo i cani girarrosto diventarono un ricordo, come i cani di lana, con l'ultimo esemplare conservato come un pezzo da museo in un castello gallese, il cui nome era Whiskey.